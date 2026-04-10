Roma-Pisa 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik (33' st Angeliño), Cristante, Pisilli, Rensch (40' st Venturino); Soulé (20' st El Aynaoui), Pellegrini (1' st El Shaarawy); Malen (33' st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza. All. Gasperini.
Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi (39' st Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (10' st Piccinini), Højholt (10' st Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Leris, Tramoni (29' st Loyola); Moreo (29' st Durosinmi). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Isak Vural, Stengs, Raul Albiol, Stojilkovic. All. Hiljemark.
Arbitro: Feliciani.
Marcatori: 3', 43', 7' st Malen (R)
Ammoniti: Touré (P), Celik (R)
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