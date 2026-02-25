Operazione rimonta, l'Atalanta impiega 45' per rimettere le cose a posto: 2-0 all'intervallo

È una grande Atalanta, quella dei primi 45' contro il Borussia Dortmund. Orobici avanti di due gol e allo stato delle cose è stato pareggiato il risultato d'andata contro Borussia Dortmund. E resta un tempo da giocare e l'inerzia tutta dalla propria parte.

La Dea la sblocca con Gianluca Scamacca dopo 5 minuti. Partono forte gli orobici e subito trovano il gol: Bernasconi affonda sulla sinistra e mette a centro area dove bucano tutti i tre difensori del Dortmund, Scamacca ringrazia e si ritrova praticamente a fare tap-in. Terzo gol in questa Champions per il centravanti, dopo le reti segnate a Chelsea e Athletic nella League Phase.

Il raddoppio con Zappacosta al 45': ancora uno scatenato Bernasconi va sul fondo e crossa, Kobel smanaccia centralmente, palla all'esterno destro che controlla e scarica un destro che trova la deviazione decisiva di Emre Can.