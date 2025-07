Osimhen-Galatasaray, ci siamo: accordo totale col Napoli, attesa per la fumata bianca

Victor Osimhen è a un passo dal diventare un nuovo attaccante del Galatasaray. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, parla di una "fumata bianca imminente", con tutti i dettagli dell'operazione ormai definiti tra i due club. L'accordo prevede un trasferimento totale da 75 milioni di euro.

Il Galatasaray verserà 40 milioni entro la fine di questo mese, con i restanti 35 milioni da saldare entro luglio 2026, garantiti da lettere di credito. Un aspetto cruciale voluto fortemente dal Napoli è l'inserimento di una clausola anti-Italia, valida fino al 2027, per scongiurare un ritorno di Osimhen in Serie A come avversario.

Anche la percentuale sulla futura rivendita del bomber nigeriano, ultimo punto in discussione, è stata finalmente concordata. Osimhen è dunque pronto a volare a Istanbul per iniziare una nuova avventura, lasciando un'eredità importante nelle casse partenopee e un vuoto significativo nell'attacco azzurro.