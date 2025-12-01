Derby di Istanbul bollente: l'ex Napoli Osimhen sfiora la rissa prima del calcio d’inizio

Un inizio incandescente. Al Chobani Stadium del Fenerbahce, nel corso del riscaldamento dei padroni di casa e in contemporanea del Galatasaray prima del fischio d'inizio dell'attesissimo derby di Istanbul (valido per la 14ª giornata di Süper Lig), la tensione è divampata all'improvviso. Un episodio ha fatto scattare sull'attenti tutti i componenti delle due squadre.

Cos'è successo

Prima della partita, durante la fase di riscaldamento, il portiere del Fenerbahce Irfan Can Egribayat si è diretto verso i tifosi per far emettere il "triplice urlo", un gesto letto da Victor Osimhen proprio nello stesso momento in campo come provocazione dall'attaccante del Galatasaray che ha subito reagito, generando un diverbio acceso. L'ex Napoli ha chiuso la questione mandando a quel paese l'avversario con un movimento del braccio evidente, dopodiché sono intervenuti insieme i giocatori delle rispettive squadre per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Sventando in anticipo una possibile rissa. Attimi di tensione e discussioni evidenti tra i vari protagonisti della stracittadina prima del calcio d'inizio, dopodiché la tensione si è placata e la scena si è chiusa. Ogni calciatore è tornato nella propria area delimitata per il consueto riscaldamento pre-partita.

Avviso

Con qualche giorno d'anticipo rispetto al calcio d'inizio del derby di Istanbul, ad ogni modo, Osimhen aveva trasmesso tutta la sua carica alla squadra una volta tornato ad allenarsi insieme al gruppo con un discorso motivazionale a tutti i suoi compagni di squadra: "Conosco bene l’importanza del derby con il Fenerbahce e ciò che significa per i tifosi. Ho vissuto questa emozione la scorsa stagione. Questo club ha investito in me per partite così importanti. Se necessario mi prenderò dei rischi e scenderò in campo dando il cento per cento".