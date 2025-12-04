Victor Osimhen, rilancio al Galatasaray. Ma può essere venduto in ogni momento

"So già dove sarà il mio futuro". Parlava così Victor Osimhen nell'inverno tra il 2023 e il 2024, quando pensava di avere la fila di pretendenti, in particolare dalla Premier League. Ecco, non è andata proprio così, costretto a virare verso la Turchia per mancanza di alternative dopo la chiusura del mercato 2024. Al Galatasaray, però, si è rilanciato.

Il punto di partenza

Nell'estate del 2021 Osimhen è arrivato in Italia per 50 milioni più i cartellini di Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri. Gli ultimi tre sconosciuti, ma di fatto il valore era quello precedente più che i 70 poi iscritti a bilancio. Un lacciuolo che lega ancora De Laurentiis, tanto da rischiare una squalifica per quanto fatto in quell'estate. Il nigeriano forse poteva valere anche più di 50, va anche detto.

La cessione

Un anno fa era stato prestato al Galatasaray con l'obiettivo di non fargli perdere un anno. Poi, l'estate scorsa, la mancanza di offerte di altissimo livello - mentre quella dei turchi era più che accettabile - ha fatto il resto: 75 milioni di euro, cioè il prezzo richiesto anche dodici mesi prima, con l'obbligo di non cederlo in Italia per la prossima tornata.

Gli scenari di mercato

Il presidente del Galatasaray, nei giorni scorsi, è stato chiaro su quello che potrebbe capitare. "Io e i miei colleghi abbiamo detto: Osimhen è un calciatore che conosciamo bene. Conosciamo tutto di questo giocatore. Abbiamo detto che, se avessimo comprato Osimhen, il Galatasaray avrebbe tratto vantaggio da questa operazione. Per età e prestazioni, è un giocatore che in qualsiasi momento può essere venduto a un altro club". Insomma, se dovesse arrivare un club di Premier League, ecco che la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Finora, però, non sono giunte proposte accettabili.