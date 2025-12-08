Padovan: "Un gruppo di mediocri farà diventare Spalletti un allenatore qualsiasi"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha pubblicato un lungo commento sul Messaggero Veneto dopo 7 gare del 15° turno di Serie A: "[...] il Napoli torna primo a scapito della Juventus in una partita di rara durezza e sofferenza. Spalletti perde per la prima volta in bianconero e deve fare mea culpa. Ha cominciato la gara senza punte ed ha finito senza Yildiz, l’uomo che aveva rianimato la squadra inventandosi il pareggio".

Padovan ha poi proseguito: "Provare a vincerla era giusto, ma togliere il turco per inserire Kostic è stato suicida. Continuando così non solo Spalletti non cambierà la Juve, ma succederà il contrario: un gruppo di mediocri lo faranno diventare un allenatore qualsiasi, con idee velleitarie, confuse e autolesionistiche".

Infine esprime la sua opinione pure sull'anticipo di sabato: "Il poderoso punteggio con il quale l’Inter ha travolto la rivelazione-Como stabilisce una volta di più, se ancora ce ne fosse bisogno, che nel campionato italiano i calciatori contano più del gioco. Ha ragione l’allenatore catalano Cesc Fabregas a sostenere che, a livello di calcio, non ha notato tutta la differenza indicata dal punteggio. [...] dire o scrivere, come molti fanno, che Chivu ha punito la presunzione di Fabregas è ridicolo. In che cosa consisterebbe la suddetta presunzione? Il tecnico del Como vuole giocare a calcio a prescindere dall’avversario e lo fa credendo che questo sia l’unico modo di piacere al pubblico e di lasciare un segno del proprio passaggio".