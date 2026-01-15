TMW Radio Padovan: "Scudetto, forse siamo a una svolta. Inter, a Chivu dico che..."

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli, terzo pareggio e Inter che si allontana:

"E' un momento difficile, non so se si decide ora il campionato ma il +6 somiglia a un +7. Ho pensato che lo Scudetto è andato. non c'è traccia di rientri rapidi degli infortunati, anzi, ieri Neres è entrato ed è uscito, e Anguissa Stellini ha detto che non sa quando tornerà. Le assenze rimarranno ancora per un po' un problema. Il Napoli poi dipende da Hojlund, che gioca tutte le partite. Ora non sta rendendo perché forse è stanco, avrebbe bisogno di riposo ma manca l'alternativa. Dall'altra parte l'Inter ha sbagliato Chivu a dare il giorno di riposo prima della partita, che è una cosa assurda, partita preparata male, sotto ritmo, che il Lecce si è giocata e poteva anche finire in pareggio ma alla fine l'Inter con quelli davanti un gol lo fa. E ora ha un calendario estremamente favorevole. Con le piccole vince sempre, il difetto è con le big. Per questo siamo a una svolta, a meno che l'Inter non si suicidi, come successo con Inzaghi diverse volte. Il Napoli però deve guardare davanti, lo impone il prestigio, la rosa, il tecnico, perchè se c'è una speranza, ce l'ha più il Napoli che il Milan. Non deve guardarsi dietro. In realtà non è finito nulla".

Cosa aggiunge?

"Ora ci sono le coppe, ma c'è anche per il Napoli, ora più in difficoltà nel qualificarsi. ora cosa farà Conte? Per me, pur di vincere lo Scudetto, va fuori subito dalla Champions, giusto o sbagliato che sia per lui e la società. Lui ha lo Scudetto in testa, sa che in Champions più di tanto non può fare. Quando gioca in mezzo alla settimana ne risente. Per me ha una grande rosa come l'Inter ma è stata falcidiata dagli infortuni, e c'è da farsi qualche domanda su questo. Devono mantenere più la calma, perché la squadra risente della sua assenza. Lui quasi telecomanda i giocatori in campo".

Spalletti e Gasperini possono sognare o no? E il Milan?

"Il Milan non ha le coppe, ma si è fatta prendere 13 punti dalle piccole, eppure è lì in alto. L'unico pensiero stupendo lo può fare la Roma, se si rafforza sul mercato, e perché gioca di squadra".