Esclusiva TMW Padovano: "Juve, resto convinto che David sia forte. A giugno serve Tonali"

Da Firenze dove era presente a Pitti, Michele Padovano ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com (come si vede dal video sottostante) soffermandosi in particolare sulla Juve: "Spalletti ha messo le cose a posto - ha detto - ha portato la sua grande esperienza anche a livello tattico e ha lavorato bene sulla testa dei calciatori. David? Continuo a pensare che sia forte, uno che fa cento gol in cinque anni non li fa per caso. Nella prima parte di stagione ha sbagliato gol clamorosi ma le ultime tre gare le ha fatte molto bene e chissà che non sia stato trovato un attaccante che alla Juve serve come il pane"

Dal mercato cosa si aspetta per la Juve?

"Tutte le grandi squadre hanno un play, il Milan ha Modric, il Napoli ha Lobotka, l'Inter Calhanoglu. Alla Juve manca un giocatore come questo ma credo stiano lavorando per giugno. Penso e spero possano prendere Tonali perché sarebbe il giocatore giusto".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa