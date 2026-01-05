Padovano: "Juve, prendi Lucca. David è anche forte, ma calciare un rigore così..."

“Secondo me David è anche forte”. Michele Padovano, ex attaccante tra le altre della Juventus, torna a Tuttosport sul momento dell’attacco bianconero, che dopo l’1-1 con il Lecce non vive certo i suoi giorni migliori. Non è un caso, spiega Padovano, che Luciano Spalletti avesse preferito Dusan Vlahovic a Jonathan David e Lois Openda: “C’entrava il carattere, ma anche le sue caratteristiche avevano un peso. E poi si è infortunato”.

I suoi due colleghi non sono riusciti a non far pesare l’assenza del serbo, nonostante tutto: “David ha segnato 100 gol in 5 anni, ma sembra che alla Juve non riesca a dimostrare le sue doti. Calciare un rigore così dimostra paura”. Non sono quei due, l’unico problema: “La partita si poteva vincere comunque, Spalletti sta facendo un buon lavoro”.

Padovano lo dice chiaramente, si aspetta un rinforzo nel settore: “Non mi stupirei se si guardassero attorno, sapendo però benissimo che a gennaio trovi quel che c’è”. Il consiglio dell’ex bomber punta a Napoli: “Lorenzo Lucca, non è riuscito a entrare nei meccanismi di Conte, sarebbe una scommessa e ha tutte le caratteristiche per essere un vero numero nove”. Tra gli altri nomi, meglio Pellegrino di Dovbyk: "Dà il 150%, ed è quello che cercano gli addetti ai lavori".