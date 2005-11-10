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Pafos, giocatore: "Live TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
martedì 13 ottobre 2026, 23:10Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
13.10.2026 23:10Serie A
Le dichiarazioni del Pafos in conferenza stampa dopo quella che è stata la partita contro l'Atalanta in Conference League
23:10 – NOME portiere del Pafos, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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