Atalanta, oggi comincia la Conference League: obiettivo confermarsi protagonista
Filippo Davide Di Santo
Da Bergamo all’Europa questa Atalanta non si ferma per un secondo. Oggi primo atto contro il Pafos a cominciare la UEFA Conference League: una competizione dove non solo la Dea parte da favorita, ma anche un torneo che la società nerazzurra tiene particolarmente viste le ambizioni. Una gara sicuramente non facile dove, citando Maurizio Sarri, servirà grandissima umiltà e soprattutto una maturità per proseguire sui buoni spunti che si sono riscontrati nella gara contro il Venezia.
Infermeria piena: l’Atalanta deve riadattarsi
Un contesto non privo sicuramente di difficoltà, in primis per quanto riguarda la situazione legata agli infortuni. Oltre ai lungodegenti Sulemana, Kossounou, Pompei e Hien, dall’altra si sono aggiunti anche Giorgio Scalvini (distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra) e Franck Kessié (sovraccarico al polpaccio destro): portando Maurizio Sarri a ridisegnare la sua squadra cercando di tirare fuori il massimo potenziale possibile. In mezzo dovrebbe tornare dal primo minuto Mario Pasalic, mentre dietro Kolasinac favorito sul giovane Obric.
Un popolo pronto al grande debutto
Per la prima gara di Conference League si prospetta una grande cornice di pubblico, e sugli spalti della New Balance Arena non verrà a mancare l’entusiasmo del popolo nerazzurro: pronto a sostenere Ederson e compagni per 95 minuti. Prima pietra in questa nuova competizione, ma sempre con lo stesso obiettivo: scrivere la storia.