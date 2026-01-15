TMW Radio Paganini: "Juve possibile mina vagante se azzecca due acquisti sul mercato"

A parlare di mercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Come ha visto la giornata di ieri?

"Organico alla mano, l'Inter ha quello più forte rispetto al Napoli. Saranno però determinanti le coppe, per via del dispendo di energie fisiche e mentali, che potresti pagare in campionato. Il Milan per questo è avvantaggiato, se però riesce a prendere un difensore in più. La Juve è cambiata con Spalletti, che ha dato un'impronta importante. Se gli prendono davvero due giocatori può essere una mina vagante. Chiesa? Lui ha voglia di tornare e di ridursi l'ingaggio, ha parlato con Spalletti e sa che può valorizzarlo. E se arriva lui, valorizzi anche Yildiz, che puoi spostare più dentro al gioco. E poi c'è il discorso del centrocampista che balla. Se indovina i due acquisti, con Spalletti, la Juve è da tenere molto in considerazione. E non rinuncerei al discorso Frattesi ancora".

Come si muoveranno le big ora?

"Io dico 'Mamma li turchi'. Sia Galatasaray che Fenerbahce sono in Italia, hanno bussato la porta a Inter, Atalanta. Loro parlano col procuratore, poi però devono trattare con i club e sperano che i procuratori facciano la guerra con loro. La Juve di sicuro due acquisti li fa, la Roma qualcosa farà ancora, Lazio idem, il Napoli dipende se escono Lang o Lucca, l'Inter vedremo se esce Frattesi. Lookman piace molto a Conte, ma il mercato del Napoli è a saldo zero. Stanno piazzando uno tra Lang e Lucca, ma per ora sono arrivate richieste solo per prestito. L'Atalanta farà operazioni in uscita, vedi Samardzic e Maldini. Io so che hanno provato a piazzare Lucca all'Atalanta, ma devono prima trovare l'escamotage giuridico per darlo via ora, perché c'è di mezzo l'Udinese ancora".

Napoli, perché tutti questi infortuni?

"Io farei i complimenti all'Inter. Non si è mai fermata, ha fatto il Mondiale per Club e invece ha avuto pochi infortuni. Vuol dire che hai uno staff di alto livello".