Pagliuca: "Scudetto al 95% all'Inter se vince il derby. Mi fido di Sommer, chi non fa errori?"

"L'Inter ha una mano sullo Scudetto, quello di domenica è un appuntamento davvero speciale". Presenta così a La Gazzetta dello Sport il derby Gianluca Pagliuca, ex portiere che ha vestito la maglia nerazzurra in passato. Nell'analisi dell'importanza del match, sottolinea come in caso di successo del Milan c'è il rischio che possa riaprirsi il campionato, malgrado Chivu resti comunque favorito. Una vittoria di Barella e compagni invece ipotecherebbe il titolo "al 90-95%".

Il tecnico rumeno ha sorpreso Pagliuca, che ammette come gli abbia fatto una buonissima impressione: "Ha un gioco diverso rispetto a Inzaghi, sta sfruttando al massimo le caratteristiche dei calciatori, gioca il miglior calcio in Italia". Una battuta anche su Sommer, del quale si fida: "Ha fatto qualche errore, ma chi non li fa? Ne è uscito alla grande".

Infine un po' di amarcord e di ricordi. Pagliuca racconta di vivere serenamente le vigilie del derby, mentre era più in difficoltà a dormire dopo, magari in caso di vittoria per "colpa" dell'adrenalina: "Andavamo a festeggiare la sera con tutti i compagni e poi quattro salti all'Hollywood. Perdere? Non l'ho mai vissuto un ko in campionato contro il Milan, non so cosa significa".