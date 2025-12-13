Vicario all'Inter? Pagliuca dice sì a metà: "Buonissimo portiere ma non lo vedo come un top"

“Vicario all’Inter lo vedrei bene, certo che sarebbe un’idea importante”. Il timbro di approvazione arriva da Gianluca Pagliuca, uno che la maglia nerazzurra nella sua carriera l’ha indossata per 234 volte tra il 1994 e il 1999. L’ex portiere ha parlato questa mattina a La Gazzetta dello Sport, facendo un’analisi anche del rendimento di Yann Sommer: “È un portiere affidabile, ha esperienza: io non so cosa voglia fare l’Inter ma il fatto che sia stato messo in discussione per due errori, beh, mi è parso un po’ eccessivo. Lo considero una certezza”.

Ancora su Vicario: “Un buonissimo portiere, il secondo della nostra nazionale, ha esperienza di Italia e anche di Premier. Non poco. Ma non lo vedo come un top della classe, avendo già 29 anni. I miei preferiti? Donnarumma è il numero uno in assoluto e naturalmente essendo il suo vice inNazionaleVicario è lì, ma Gigio è ancora davanti, forse inarrivabile. Carnesecchi? Sì, c’è anche lui, alterna grandi cose a momenti anche no. Ma Josep Martinez è stato accantonato? A me piace lui”.

A lei piace anche un altro Martinez, il Dibu…

“In in una classifica totale dei numeri uno metterei: primo Gigio, poi Courtois e poi Dibu, che non so se resterà a Birmingham”.