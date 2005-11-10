Pairetto arbitra con personalità Napoli-Lazio. Il fischietto di Nichelino gestisce bene la partita

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Pairetto arbitra con personalità Napoli-Lazio. Il fischietto di Nichelino gestisce bene la partitaTMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 14:52Serie A
autore Gaetano Mocciaro
08.11.2026 14:52Serie A
Promosso il direttore di gara a cui era stata affidata una delle partite sulla carta più complicate dell'11ª giornata
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Una buona direzione, quella di Luca Pairetto al "Maradona" in una partita sulla carta tra le più critiche da dirigere. Ma che entrambe le squadre hanno condotto in modo coretto, agevolandone la direzione di gara.
Corrette le scelte sui cartellini. La tecnologia non è mai dovuta intervenire
Di fatto non c'è stato mai bisogno di ricorrere alla tecnologia, nessun caso da moviola e gli animi quando si sono accesi sono stati immediatamente spenti. Quattro i cartellini gialli estratti, tutti corretti, nei confronti di Pedraza, Vergara, Gilmour e Lang. A conti fatti, l'arbitro di Nichelino ne esce con una prova più che sufficiente.
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