Milan, Pulisic: "Grande gara con l'Inter, poi altro calo: ora serve continuità"
autore
Gaetano Ferraiuolo
Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 14:53Serie A
autore Gaetano Ferraiuolo
08.11.2026 14:53Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
“Per noi è importante trovare continuità. Quando giochiamo gare sentite come quelle contro l’Inter dimostriamo di essere competitivi, poi improvvisamente caliamo. Oggi vogliamo tornare a casa con i tre punti per migliorare la nostra classifica. Mi sento benissimo, sto al 100% e spero di continuare su questa strada”. Queste le dichiarazioni di Christian Pulisic, fantasista del Milan, ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:
GENOA (3-4-2-1) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajic. All. De Rossi
MILAN (4-4-1-1) - Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim
Altre notizie Serie A
Oggi
14:52 Serie ATMW
TMWPairetto arbitra con personalità Napoli-Lazio. Il fischietto di Nichelino gestisce bene la partita
14:48 Serie ATMW
TMWJuric ritrova l'Atalanta da avversario: a Bergamo da erede di Gasperini a flop record
14:42 Serie ATMW
TMWIl Maradona ribolle nonostante il pari. Ed è durissimo con Lang: "Figlio di pu..."
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi