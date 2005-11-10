Il Maradona ribolle nonostante il pari. Ed è durissimo con Lang: "Figlio di pu..."

Nonostante il pareggio conquistato contro la Lazio grazie ad un bel secondo tempo di intensità e sacrificio, il clima resta pesantissimo in casa Napoli. Il Maradona al triplice fischio di Pairetto non ha risparmiato la squadra di Massimiliano Allegri, lasciandosi andare da un serie di cori in aperta contestazione. "I coglioni ve li diamo noi" ha urlato una parte dello stadio, aggiungendo il più classico dei "Tirate fuori le palle". Dalla Curva B, invece, i tifosi hanno gridato: "Meritiamo di più".

Lang in più contestato

Tra i calciatori finiti nel mirino c'è soprattutto Noa Lang. L'esterno olandese si era già reso protagonista di un battibecco con il proprio pubblico già durante la partita, dove Lang si era indicato l'orecchio come a voler dire 'non vi sento' rivolgendosi ai tifosi che lo stavano fischiando. Al termine del match, il giocatore è stato il primo ad abbandonare il terreno di gioco, accompagnato dal coro: "Lang tu sei un figlio di pu…".

Il pareggio non è bastato dunque a placare la rabbia del popolo azzurro, sempre più insofferente nei confronti della squadra. La contestazione del Maradona fotografa un momento delicato per il Napoli, chiamato a ritrovare risultati, entusiasmo e soprattutto un rapporto di fiducia con i propri tifosi. E il caso Lang rischia di aggiungere ulteriore tensione a un clima già particolarmente incandescente.