Genoa, Bijlow: "De Rossi ha ragione: non dobbiamo mai abbassare la tensione"

Justin Bijlow, portiere del Genoa, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del calcio d'inizio della sfida di oggi a Marassi contro il Milan. Ecco il pensiero del pipelet rossoblu: “Mister De Rossi ha ragione: arriviamo da un ottimo periodo, ma per ripeterci e proseguire su questa strada non dobbiamo mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di aver fatto bene nelle ultime partite e abbiamo migliorato la nostra classifica, ma il percorso è ancora lunga e dovremo dare sempre il massimo”. Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-4-2-1) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajic. All. De Rossi

MILAN (4-4-1-1) - Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim