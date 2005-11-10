Genoa, Bijlow: "De Rossi ha ragione: non dobbiamo mai abbassare la tensione"
Gaetano Ferraiuolo
Justin Bijlow, portiere del Genoa, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del calcio d'inizio della sfida di oggi a Marassi contro il Milan. Ecco il pensiero del pipelet rossoblu: “Mister De Rossi ha ragione: arriviamo da un ottimo periodo, ma per ripeterci e proseguire su questa strada non dobbiamo mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di aver fatto bene nelle ultime partite e abbiamo migliorato la nostra classifica, ma il percorso è ancora lunga e dovremo dare sempre il massimo”. Ecco le formazioni ufficiali:
GENOA (3-4-2-1) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajic. All. De Rossi
MILAN (4-4-1-1) - Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim