Juric ritrova l'Atalanta da avversario: a Bergamo da erede di Gasperini a flop record

Confronto suggestivo quello di oggi per Ivan Juric, che con il suo Monza riceve la visita dell'Atalanta nel match valido per l'11^ giornata di Serie A. Una sfida importante per la compagine brianzola, attualmente in zona retrocessione e vogliosa quanto prima di risalire. Avversario, quello di oggi, che non evoca certo bei ricordi al tecnico corato.

Juric per il post Gasperini

Al termine della stagione 2024/25, è terminato il ciclo di Gian Piero Gasperini alla guida dell'Atalanta. Un periodo d'oro per la Dea, passata dalla lotta salvezza all'alta classifica e raggiungendo il suo apice con la conquista dell'Europa League. Per sostituire Gasp, non volendo stravolgere quanto da lui fatto, la dirigenza atalantina ha scelto di affidarsi a un suo erede ovvero Juric, reduce da una stagione disastrosa tra Roma e Southampton ma capace nelle stagioni precedenti di disputare ottimi campionati alla guida di Verona e Torino.

Numeri da incubo a Bergamo

L'inizio sembra essere promettente, con 2 pareggi e 1 vittoria nelle prime 3 giornate di campionato. Il ko per 4-0 in Champions contro il PSG, però riporta tutti sulla terra e le settimane seguenti danno una risposta chiara: la squadra non sembra assecondare al meglio i metodi di allenamento e l'idea di gioco del nuovo tecnico. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo del 9 novembre, arriva l'inevitabile esonero e Juric viene sostituito da Raffaele Palladino. Il suo bilancio con la Dea è da incubo: per ritrovare un avvio di campionato peggiore, bergamaschi devono tornare alla stagione 2014/15. Oggi, ad un anno di distanza da tale cacciata, con il Monza può prendersi una rivincita.