Milan, Amorim: "Abbiamo le potenzialità per giocare un bel calcio con continuità"

“Sono convinto che questa squadra abbia potenzialità per fare un grande campionato, oggi dobbiamo stare attenti perché il Genoa è una squadra competitiva nelle transizioni e molto aggressiva in ogni zona del campo. Abbiamo dimostrato spesso di avere la capacità di giocare bene a calcio, negli occhi dei ragazzi ho visto tanta voglia di esprimersi al massimo senza lasciare nulla per strada. Miglioreremo ancora, occorre solo avere continuità”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan Ruben Amorim ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-4-2-1) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajic. All. De Rossi

MILAN (4-4-1-1) - Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim