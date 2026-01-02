Palladino: "Bisogna ridurre la finestra di mercato. La mia Atalanta può fare il 4-2-3-1"
Alla vigilia della partita contro la Roma, Raffaele Palladino è tornato a parlare in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della rosa nel giorno in cui si è aperta ufficialmente la sessione di trasferimenti invernale. Al tecnico dell'Atalanta è stato chiesto se qualcuno avesse fatto presente la necessità di andare a giocare altrove per trovare più spazio: "Secondo me bisogna ridurre la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi dà tanto negli allenamenti tendo a farlo presente, sono molto meritocratico da questo punto di vista".
Palladino confessa poi di aver pensato anche a una Dea con un vestito diverso, il 4-2-3-1: "Se potremo vederla? Assolutamente si. Ho dei calciatori che possono giocare con la difesa a quattro, e sicuramente è una soluzione importante anche a gara in corso".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.