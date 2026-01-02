L’allievo ha già battuto il maestro. E dopo 3.520 giorni…

Sembrerebbe fatto apposta: chiudere l’anno ospitando un’ex, iniziare l’anno nuovo a casa di un’altra ex. È quello che gli dèi del calcio hanno riservato a mister Gian Piero Gasperini. Dopo il Genoa all’Olimpico ecco che il calendario ha riservato l’Atalanta a Bergamo.

Gasperini ha vestito il nerazzurro in campionato per ben 342 volte con un bilancio di 181 vittorie, 80 pareggi, 81 sconfitte per complessive 261 gare a punti. Il trionfo di maggior prestigio, però, è stato a livello internazionale: l’UEFA Europa League.

Domani, per la prima volta, sarà nella sua ex casa da avversario.

L’ultima volta che il mister di Grugliasco avevano testato i suoi schemi contro la Dea in Serie A fu in occasione del 15 maggio 2016. Da allora, al fischio d’inizio di Atalanta-Roma, saranno trascorsi 3.520 giorni esatti.

Avversario, sull’altra panchina, un suo ex giocatore, Raffaele Palladino.

Palladino e Gasperini sono stati avversari per 5 volte. Non c’è traccia di segno X, Il rendiconto parla di 1 successo dell’allievo e di 4 vittorie per il maestro. Curioso il fatto che dopo 4 affermazioni senza soluzione di continuità, Gasperini abbia subito il KO proprio in occasione dell’ultimo faccia a faccia: Fiorentina-Atalanta 1-0 dell’anno scorso.

Palladino ha incrociato anche la Roma in 5 occasioni di A: 1 successo (per 5-1 sempre nel 2024-2025), 1 segno X, 3 battute d’arresto.

Più corposo il dato sui precedenti fra Gasperini e il club orobico. Fra A e B rintracciamo 16 sfide: 6 vittorie per le squadre del mister di Grugliasco, 5 match chiusi in parità, 5 stop. È stato avversario dell’Atalanta col Genoa e il Palermo in A, con il Crotone in B.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E GASPERINI IN CAMPIONATO

1 vittoria Palladino

0 pareggi

4 vittorie Gasperini

6 gol fatti squadre di Palladino

13 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E LA ROMA IN CAMPIONATO

1 vittoria Palladino

1 pareggio

3 vittorie Roma

7 gol fatti squadra di Palladino

8 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

6 vittorie Gasperini

5 pareggi

5 vittorie Atalanta

20 gol fatti dalle squadre di Gasperini

16 gol fatti dall'Atalanta