Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L’allievo ha già battuto il maestro. E dopo 3.520 giorni…

L’allievo ha già battuto il maestro. E dopo 3.520 giorni…TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:43Le Statistiche
Redazione Footstats

Sembrerebbe fatto apposta: chiudere l’anno ospitando un’ex, iniziare l’anno nuovo a casa di un’altra ex. È quello che gli dèi del calcio hanno riservato a mister Gian Piero Gasperini. Dopo il Genoa all’Olimpico ecco che il calendario ha riservato l’Atalanta a Bergamo.
Gasperini ha vestito il nerazzurro in campionato per ben 342 volte con un bilancio di 181 vittorie, 80 pareggi, 81 sconfitte per complessive 261 gare a punti. Il trionfo di maggior prestigio, però, è stato a livello internazionale: l’UEFA Europa League.
Domani, per la prima volta, sarà nella sua ex casa da avversario.
L’ultima volta che il mister di Grugliasco avevano testato i suoi schemi contro la Dea in Serie A fu in occasione del 15 maggio 2016. Da allora, al fischio d’inizio di Atalanta-Roma, saranno trascorsi 3.520 giorni esatti.
Avversario, sull’altra panchina, un suo ex giocatore, Raffaele Palladino.
Palladino e Gasperini sono stati avversari per 5 volte. Non c’è traccia di segno X, Il rendiconto parla di 1 successo dell’allievo e di 4 vittorie per il maestro. Curioso il fatto che dopo 4 affermazioni senza soluzione di continuità, Gasperini abbia subito il KO proprio in occasione dell’ultimo faccia a faccia: Fiorentina-Atalanta 1-0 dell’anno scorso.
Palladino ha incrociato anche la Roma in 5 occasioni di A: 1 successo (per 5-1 sempre nel 2024-2025), 1 segno X, 3 battute d’arresto.
Più corposo il dato sui precedenti fra Gasperini e il club orobico. Fra A e B rintracciamo 16 sfide: 6 vittorie per le squadre del mister di Grugliasco, 5 match chiusi in parità, 5 stop. È stato avversario dell’Atalanta col Genoa e il Palermo in A, con il Crotone in B.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E GASPERINI IN CAMPIONATO
1 vittoria Palladino
0 pareggi
4 vittorie Gasperini
6 gol fatti squadre di Palladino
13 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E LA ROMA IN CAMPIONATO
1 vittoria Palladino
1 pareggio
3 vittorie Roma
7 gol fatti squadra di Palladino
8 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO
6 vittorie Gasperini
5 pareggi
5 vittorie Atalanta
20 gol fatti dalle squadre di Gasperini
16 gol fatti dall'Atalanta

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "Peccato per la sconfitta. I dettagli fanno la differenza" Atalanta, Palladino: "Peccato per la sconfitta. I dettagli fanno la differenza"
Tre ko in sei gare di campionato sono troppi: Atalanta, la svolta Palladino è arrivata... Tre ko in sei gare di campionato sono troppi: Atalanta, la svolta Palladino è arrivata a metà
Atalanta, Palladino: "Sterili nel primo tempo, meglio nel secondo. Ce la siamo giocata"... Atalanta, Palladino: "Sterili nel primo tempo, meglio nel secondo. Ce la siamo giocata"
Altre notizie Le Statistiche
L’allievo ha già battuto il maestro. E dopo 3.520 giorni… L’allievo ha già battuto il maestro. E dopo 3.520 giorni…
Lazio, Napoli e quel 1.917 che hanno in comune. L’ex Sarri è primo in classifica Lazio, Napoli e quel 1.917 che hanno in comune. L’ex Sarri è primo in classifica
Alla 18^ di Serie A la Lupa vince in casa della Dea Alla 18^ di Serie A la Lupa vince in casa della Dea
Lecce quant’è distante quel 25 aprile 2004! A gennaio è una prima volta Lecce quant’è distante quel 25 aprile 2004! A gennaio è una prima volta
Arbitri 18^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 18^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
L’erede di Gattuso e il primo scudetto di Allegri. Che storie in Cagliari-Milan! L’erede di Gattuso e il primo scudetto di Allegri. Che storie in Cagliari-Milan!
All’Olimpico l’ex sfida l’ex (per la seconda volta in A) All’Olimpico l’ex sfida l’ex (per la seconda volta in A)
Italiano, Grosso e la collezione di risultati positivi in Emilia Italiano, Grosso e la collezione di risultati positivi in Emilia
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
2 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
3 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
4 Si apre il calciomercato, Il Messaggero: "La Lazio cede Castellanos. Roma: Raspadori"
5 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.1 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.2 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.3 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.4 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Immagine top news n.5 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Immagine top news n.6 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
Immagine top news n.7 Castellanos ai saluti: West Ham-Lazio verso l'intesa per 30 mln, l'argentino ha già detto sì
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.2 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.3 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, scontro diretto contro il Pisa: fra poco la conferenza stampa di De Rossi
Immagine news Serie A n.2 Genoa, chiesto al Fenerbahce il prestito di Livakovic. E in mediana Pisilli si fa caldo
Immagine news Serie A n.3 Lecce, parla l'area tecnica: la conferenza di Corvino e Trinchera
Immagine news Serie A n.4 Fabbian: "Italiano mi insegna tanto a livello caratteriale. Chivu? Colpisce la sua umiltà"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, dalle 12.00 la conferenza stampa di Fabio Grosso
Immagine news Serie A n.6 Candela: "Mi rivedo un po' in Dimarco. Wesley? Meglio a sinistra, fa la differenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, ecco il sostituto di Gemmi. Stefanelli ha firmato, manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Diakité in uscita: ci pensa l'Avellino ma ci sono anche club esteri
Immagine news Serie B n.3 Palermo, rivoluzione in attacco: Brunori verso l’addio, tre nomi per sostituirlo
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Corsi: “Anno amaro, ma ora si intravedono prospettive importanti”
Immagine news Serie B n.5 La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche partite per un talento (quasi) mai espresso
Immagine news Serie B n.6 Tre anni senza Vialli: mostre e tributi al Molo dall'Amicizia, i tifosi della Samp pronti a ricordarlo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, nuovo volto in difesa: dalla Salernitana arriva Coppolaro a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Rinforzo in difesa per la Salernitana: dall'Arezzo arriva Arena a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Caos Siracusa, il ds Laneri sicuro: "Non credo che andremo incontro a un altro caso Rimini"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, rinforzo in attacco: dal Campobasso arriva Luca Nocerino
Immagine news Serie C n.5 Latina, rinforzo a centrocampo: dalla Virtus Entella arriva Lipani in prestito
Immagine news Serie C n.6 Bra, doppio innesto: ecco il centrocampista Leoncini e l'attaccante Capac
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…