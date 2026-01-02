Atalanta, Palladino: "Scalvini serve che giochi per tornare al 100%. CDK è fondamentale"
Sono tanti i temi in casa Atalanta alla vigilia della partita contro la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini. Raffaele Palladino ha chiarito anche quale sia la situazione di Giorgio Scalvini: "È un ragazzo su cui contiamo. Sta recuperando dopo diversi infortuni, ma è ovvio che per farlo ritornare al 100% serve che giochi. Poi è chiaro che ho fatto determinate scelte in difesa, ma sono sicuro che Giorgio riuscirà a sfruttare al meglio le sue occasioni".
È orgoglioso della crescita di Carnesecchi come uomo e come calciatore?
"Ne ho tanti in rosa che sono prima uomini e poi calciatori. Penso di avere un gruppo straordinario, e Marco ha uno spessore umano importante, è un leader dalla grande personalità e sta facendo delle stagioni straordinarie con l'Atalanta. Lui è un portiere completo".
Giusto dire che De Ketelaere debba tornare a fare gol?
"Gli manca da tanto tempo il gol, ma ciò non toglie che sta facendo un grande lavoro con l'Atalanta. Gli sto dando tanta libertà e lui è fondamentale per noi".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.