Atalanta, Palladino: "La sconfitta in Champions ci aveva fatto male. Mi aspettato questa risposta"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la rotonda vittoria per 4-0 contro il Parma al Gewiss Stadium: "Era la vittoria che serviva, soprattutto dopo la sconfitta in Champions che ci ha fatto del male. Mi aspettavo questa risposta della squadra dopo quella batosta, abbiamo azzerato il ko e abbiamo affrontato un Parma agguerrito. Siamo stati bravi a partire bene, con la giusta mentalità e il giusto cinismo davanti. Mi è piaciuta la risposta della squadra, come siamo stati attenti ai dettagli. La sconfitta di Champions si è servita per crescere".

Contro il Como domenica prossima sarà un big match?

"Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, abbiamo una partita importante in Champions e dovremo fare una partita di qualità. Poi penseremo al Como ma guardiamo partita dopo partita. La sconfitta ci aveva buttato giù con il morale ma questo successo ci aiuterà".