Live TMW Atalanta, Palladino: "Reazione da squadra matura. Ho un gruppo fantastico"

16:53 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Parma nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:34 - Comincia la conferenza stampa

Cosa è cambiato rispetto alla gara contro il Bilbao?

"Oggi è stata una grande prova di maturità. Mercoledì è stata una brutta batosta, ma la squadra mi è piaciuta per come ha reagito contro una squadra difficile da affrontare soprattutto in trasferta. Siamo stati dentro la partita dove abbiamo ragionato da squadra. Siamo cresciuti molto e sono contento di questo".

Quanto ha aiutato il secondo goal poi in fase di realizzazione?

"Avevo chiesto due cose alla squadra: atteggiamento giusto e concretezza. Non dobbiamo lasciare le partite in bilico, a fine primo tempo mi sono arrabbiato perché ho notato leggerezza. Nella ripresa mi è piaciuto lo spirito grintoso della squadra e chi è subentrato ha giocato con la mentalità giusta".

Cosa le è piaciuto della squadra oggi?

"Ho visto una squadra concreta e soprattutto matura. Siamo arrivati bene e bisogna recuperare le energie per la gara di Champions dove possiamo fare qualcosa di importante".

Come ha visto Carnesecchi e Raspadori?

"Carnesecchi sta facendo delle parate straordinarie ed è diventato un grande leader: lui è uno dei portieri migliori della Serie A. Raspadori mi è piaciuto così come mi sono piaciuti tutti. Sono felice per la squadra".

TMW - Quanto è importante un giocatore come De Roon?

"Marten è il cervello della squadra. Dopo 5 minuti si è accorto che potevamo fare un'uscita diversa e lui sente calcio a 360 gradi: avrà un grande futuro da allenatore. Sta facendo un grande campionato dove sta dando continuità. Lui è un grande capitano per l'Atalanta".

Ha l'imbarazzo della scelta in attacco: quali sono i pro e contro?

"Io lascio molta libertà ai miei attaccanti indipendentemente dai titolari o meno. Stiamo migliorando sul fronte goal, ma possiamo ancora crescere. Sono convinto che siamo una squadra forte e tutti possono dare il loro contributo. Ho un gruppo di professionisti dove non ci sono musi lunghi".

17:43 - Termina qui la conferenza stampa di Palladino