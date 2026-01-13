Panchine d'Europa, con Xabi Alonso sono 5 i cambi in Spagna. Serie A, la più tranquilla
L'anno nuovo sta stravolgendo le panchine d'Europa. Giuà tre big hanno salutato i rispettivi allenatori, ultimo in ordine cronologico Xabi Alonso che al Real Madrid è durato 34 partite. 2006 partito col botto di capodanno della separazione tra Enzo Maresca e il Chelsea. 4 giorni più tardi l'esonero di Ruben Amorim dalla panchina del Manchester United.
La Premier League è il campionato in cui si avvicendano più allenatori: 5 squadre, come in Bundesliga. Ma a differenza del campionato tedesco, in Inghilterra si registra un cambio in più col Nottingham Forest che ha addirittura sostituito due allenatori.
Cinque cambi ne LaLiga, due dei quali hanno riguardato l'Oviedo. A quattro la Ligue 1, con il particolare caso di Liam Rosenior che stava facendo molto bene allo Strasburgo e ha lasciato poiché chiamato dal Chelsea, che condivide la stessa proprietà degli alaziani.
E la Serie A? Calma per due mesi, scatenata per 15 giorni a cavallo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, poi di nuovo calma. Siamo a 4 cambi di panchina, l'ultimo ormai due mesi fa con Palladino a prendere il posto di Juric.
Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:
BUNDESLIGA
BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski
WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer
AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum
MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer
- - -
LALIGA
OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada
LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro
REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo
REAL MADRID
13 gennaio, esonerato Xabi Alonso
13 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa
- - -
LIGUE 1
MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli
NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari
NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel
STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil
- - -
PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo
WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards
CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
5 gennaio, subentrato (ad interim) Darren Fletcher
SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti
GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi
FIORENTINA
4 novembre, esonero Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli
ATALANTA
10 novembre, esonero Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino
