Panchine d'Europa, con Xabi Alonso sono 5 i cambi in Spagna. Serie A, la più tranquilla

L'anno nuovo sta stravolgendo le panchine d'Europa. Giuà tre big hanno salutato i rispettivi allenatori, ultimo in ordine cronologico Xabi Alonso che al Real Madrid è durato 34 partite. 2006 partito col botto di capodanno della separazione tra Enzo Maresca e il Chelsea. 4 giorni più tardi l'esonero di Ruben Amorim dalla panchina del Manchester United.

La Premier League è il campionato in cui si avvicendano più allenatori: 5 squadre, come in Bundesliga. Ma a differenza del campionato tedesco, in Inghilterra si registra un cambio in più col Nottingham Forest che ha addirittura sostituito due allenatori.

Cinque cambi ne LaLiga, due dei quali hanno riguardato l'Oviedo. A quattro la Ligue 1, con il particolare caso di Liam Rosenior che stava facendo molto bene allo Strasburgo e ha lasciato poiché chiamato dal Chelsea, che condivide la stessa proprietà degli alaziani.

E la Serie A? Calma per due mesi, scatenata per 15 giorni a cavallo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, poi di nuovo calma. Siamo a 4 cambi di panchina, l'ultimo ormai due mesi fa con Palladino a prendere il posto di Juric.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN

1 settembre, esonerato Erik ten Hag

8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

15 settembre, esonerato Gerardo Seoane

15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG

9 novembre, esonerato Paul Simonis

9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer

AUGSBURG

1 dicembre, esonerato Sandro Wagner

1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ

3 dicembre, esonerato Bo Henriksen

7 dicembre, subentrato Urs Fischer

- - -

LALIGA

OVIEDO

9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic

9 ottobre, subentrato Luis Carrion

14 dicembre, esonerato Luis Carrion

16 dicembre, subentrato Guillermo Almada

LEVANTE

30 novembre, esonerato Julian Calero

20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD

14 dicembre, esonerato Sergio Francisco

20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

REAL MADRID

13 gennaio, esonerato Xabi Alonso

13 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa

- - -

LIGUE 1

MONACO

9 ottobre, esonerato Adi Hutter

12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES

11 dicembre, dimesso Luis Castro

11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari

NIZZA

29 dicembre, esonerato Franck Haise

29 dicembre, subentrato Claude Puel

STRASBURGO

6 gennaio, trasferito Liam Rosenior

7 gennaio, subentrato Gary O'Neil

- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST

9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo

9 settembre, subentrato Ange Postecoglou

18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou

21 ottobre, subentrato Sean Dyche

WEST HAM

27 settembre, esonerato Graham Potter

27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON

2 novembre, esonerato Vitor Pereira

12 novembre, subentrato Rob Edwards

CHELSEA

1 gennaio, esonerato Enzo Maresca

6 gennaio, subentrato Liam Rosenior

MANCHESTER UNITED

5 gennaio, esonerato Ruben Amorim

5 gennaio, subentrato (ad interim) Darren Fletcher

SERIE A

JUVENTUS

27 ottobre, esonerato Igor Tudor

30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA

1° novembre, dimissioni Patrick Vieira

6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA

4 novembre, esonero Stefano Pioli

7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA

10 novembre, esonero Ivan Juric

12 novembre, subentrato Raffaele Palladino