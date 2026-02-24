Khedira, la previsione: "Xabi Alonso presto in un top club, in Premier League o altrove"

Sami Khedira ci scommette. Il campione del mondo 2014 ed ex centrocampista della Juventus crede che per Xabi Alonso la porta del Real Madrid possa riaprirsi un giorno, nonostante il divorzio a gennaio: "Sono abbastanza sicuro che, diciamo tra dieci o quindici anni, sarà di nuovo l'allenatore del Real Madrid", la predizione del tedesco di 38 anni. "Allora sarà un tecnico diverso. Non necessariamente migliore, ma forse diverso, capace di gestire meglio la situazione".

Per Khedira non ci sono dubbi. "Uno dei migliori tecnici al mondo. Lo vedo allo stesso livello di José Mourinho, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Ha tutto ciò che contraddistingue un top allenatore", le parole dell'ex Juventus riprese da Sky Sports DE. D'altronde quello che è riuscito a fare al Leverkusen è sotto gli occhi di tutti, con la Bundesliga e la Coppa di Germania in una stagione. Oltre alla Supercoppa all'inizio della scorsa annata.

"Quello che ha ottenuto con il Leverkusen è stato eccezionale", ricorda Khedira. "Se guardiamo ai primi quattro mesi, anche lì ha dovuto lottare. Ha perso alcune partite, i risultati non erano così buoni. C'è voluto tempo per implementare il suo sistema. Il suo stile di gioco richiede tempo, comunicazione in campo, comprensione da parte dei giocatori e fiducia".

Più di qualcosa però al Real Madrid non ha funzionato: "Forse si è concentrato troppo sul suo stile e non su quello di cui i suoi top player avrebbero avuto bisogno", ipotizza Khedira. "Questo è probabilmente il punto più importante. Il Real Madrid, ovviamente, è qualcosa di speciale". Ad ogni modo per il tecnico basco è solo questione di tempo prima di riprendere ad allenare una big: "Credo che Xabi Alonso sarà presto l'allenatore di un top club. In Europa, in Inghilterra o altrove. Sarà di nuovo un vincente".