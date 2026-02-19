Retroscena Marsiglia, Xabi Alonso ha rifiutato la panchina: situazione troppo caotica

Il sostituto di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia sarebbe potuto essere Xabi Alonso. Lo riferisce il RMC Sport spiegando che il tecnico spagnolo, reduce dall’esonero dopo pochi mesi alla guida del Real Madrid, avrebbe rifiutato l’offerta del club francese considerando ‘troppo caotica e instabile’ la situazione in casa biancazzurra.

Un contatto, quello con l’ex tecnico del Bayer Leverkusen che è stato compagno di squadra del ds francese Medhi Benatia, che sarebbe stato precedente all’addio con De Zerbi, che già da tempo era traballante, a cui però Alonso avrebbe deciso di non dare seguito non volendo rischiare di bruciarsi a causa di una situazione di difficile gestione sia a livello di spogliatoio sia a livello dirigenziale visto che il presidente Pablo Longoria è stato declassato e pensa all’addio immediato.

La scelta del Marsiglia è ricaduta così su Habib Beye che nella serata di ieri è stato ufficializzato dal club provenzale.