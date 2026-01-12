⁠Paradosso Orsolini: pronto il rinnovo 'a vita' con il Bologna ma è scomparso dal campo

Nel Bologna che sta faticando in Serie A, dove una vittoria manca ormai dal 22 novembre scorso, e nel mondo rossoblù per di più si sta vivendo una situazione paradossale che vede coinvolto il leader e uomo-copertina della squadra, uno dei più alti in graduatoria per la fascia di capitano, indossata 3 volte quest'anno.

Il riferimento naturalmente riporta alla figura di Riccardo Orsolini, al talento che ha fatto grande il Bologna negli ultimi anni e che di recente è finito però fin troppo lontano dai radar per non accendere interrogativi sul suo conto. Anche e soprattutto per via della volontà della società di legarsi con l'esterno classe '97 con un rinnovo 'a vita' che estenda il suo contratto fino al 2030, quando avrà 33 anni, rispetto all'attuale scadenza al 2027. Un paradosso.

Non che Orsolini sia un desaparecido in questo Bologna, tutt'altro. E il suo rendimento racconta di 9 gol già messi a segno tra Serie A (6), Europa League (2) e Supercoppa (1). Proprio per questo però si sommano i dubbi e le domande sul perché Italiano vi stia ricorrendo sempre meno, fino a lasciarlo seduto in panchina per tutti e 90 i minuti più recupero della sfida del Sinigaglia contro il Como di sabato scorso. Il tema è di tale portata che lo stesso tecnico rossoblù è stato chiamato a una risposta nella conferenza stampa post-partita: "Orsolini non sta attraversando un grande momento, cerchiamo di mandare in campo chi ha più energia e intraprendenza". Starà anche a lui, però, restituirgliele.