Bologna, Orsolini dura solo 45 minuti: Italiano lo toglie, entra Rowe contro l'Atalanta
Riccardo Orsolini non rientrerà in campo per disputare il secondo tempo della gara contro l'Atalanta, al momento in vantaggio 1-0 al Dall'Ara. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha deciso di togliere l'esterno d'attacco italiano in seguito a 45 minuti tutt'altro che scintillanti da parte del numero 7 dei padroni di casa.
Da capire se si tratti di un problema fisico o di una scelta tecnica, visto che Orsolini prima dell'Atalanta era rimasto in panchina a San Siro contro l'Inter il 4 gennaio, salvo poi entrare per gli ultimi 23 minuti della sconfitta per 3-1 rimediata in casa dei nerazzurri. Al posto di Orsolini dunque al rientro per giocare la ripresa del match con la Dea c'è l'ex Marsiglia Rowe, disposto largo a destra, con Cambiaghi che rimane invece a sinistra.