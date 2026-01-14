Paratici alla Fiorentina. Il miglior 11 possibile con tutti i suoi colpi di mercato del passato

La Fiorentina, dopo settimane di voci e indiscrezioni, ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. Una carica che l'ex dirigente della Juventus inizierà a ricoprire dal prossimo 4 febbraio, dopo l'addio al Tottenham.

La sua storia parla chiaro, fra gli inizi con la Sampdoria e l'ultima avventura al Tottenham. Nel mezzo i tanti anni alla Juventus in cui sono arrivati i colpi più iconici, emblematici, del suo modus operandi. Spulciando nei vari anni di trattative emerge un 11 ideale da stropicciarsi gli occhi, pensando solo alle operazioni portate a termine dal dirigente (in autonomia o in collaborazione, soprattutto con Marotta alla Juventus).

Il pacchetto difensivo

Quando arrivò alla Juventus c'era già un totem come Buffon. E per coprirgli le spalle scelse Wojciech Szczesny, ovvero quello che poi sarebbe diventato il titolare indiscusso degli anni di successi italiani. La difesa a 4 ha le sue colonne centrali in Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli: il primo fu uno dei colpi di presentazione del Paratici bianconero, prendendolo dal Bari. Il secondo arrivò dal Wolfsburg per una cifra che irrisoria, soprattutto col senno di poi: 300 mila euro per il cartellino. A destra schieriamo Dani Alves, preso a zero dal Barcellona, a sinistra non ce ne voglia Evra e la sua storia ma scegliamo Joao Cancelo.

Centrocampo dei sogni

Per molti, soprattutto per il Milan, Andrea Pirlo era finito o quasi. Paratici e Marotta fiutarono l'affare e portarono in bianconero il regista di tanti successi futuri. Con lui arrivò anche un giovanissimo Paul Pogba: preso a zero dal Manchester United, diventò campione in bianconero prima di tornare a Old Trafford per oltre 100 milioni. L'operazione perfetta. Al loro fianco colui che componeva quello straordinario terzetto mediano, ovvero Arturo Vidal, prelevato dal Leverkusen per poco più di 12 milioni di euro.

C'è CR7. Poi in tre si giocano due maglie

Impossibile, inevitabile, non partire dall'arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo. Sembrava un colpo impossibile, ma fu proprio Paratici l'artefice principale dell'arrivo di CR7 alla Juventus. A prescindere da come andò la sua avventura bianconera e dalle implicazioni future, il portoghese è senza dubbio una delle operazioni di mercato più iconiche della storia del calcio italiano. Quindi tre argentini per due maglie: Carlos Tevez è la prima scelta. Quindi Paulo Dybala, arrivato da giovane promessa dal Palermo. Con Gonzalo Higuain che per una pura scelta di spazio deve "accomodarsi" in panchina.

Il miglior undici di Paratici: Szczesny; Dani Alves, Barzagli, Bonucci, Cancelo; Pirlo, Pogba, Vidal; Dybala, Ronaldo, Tevez

In panchina: Danilo, Evra, Rabiot, Emre Can, Khedira, Higuain, Mandzukic