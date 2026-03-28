Non solo calciomercato: Paratici rivoluziona la Fiorentina

Non saranno solo sul mercato i cambiamenti che farà Fabio Paratici all'interno del mondo Fiorentina. Il direttore sportivo, infatti, in quanto capo dell'area tecnica ha potere decisionale anche sugli aspetti che riguardano l'area amministrativa, di comunicazione, dell'area medica, del settore giovanile e altro ancora. Per questo, sottolinea stamani La Nazione, il dirigente è pronto ad attuare un vero e proprio restyling a trecentosessanta gradi.

In tal senso, sono già iniziate alcune piccole ma significative trasformazioni anche se l’idea è quella di completare il lavoro a giugno. Come? Intanto con l’arrivo di una nuova figura chiave nell’ufficio stampa (un professionista di riferimento del ds) e poi col fisiologico ricambio di alcuni elementi che, dopo svariati anni di onorato servizio alla Fiorentina, potrebbero prendere strade diverse. Una valutazione in tal senso verrà fatta all’interno dello staff medico, nei riguardi del team manager e forse anche all’interno vivaio (che tuttavia, risultati alla mano, è proprio il settore che non necessita di stravolgimenti).

"Attesi contatti con gli agenti di Fortini e Dodo"

Intanto Paratici sta già lavorando a quelle situazioni che manovrabili anche a stagione in corso. Nei prossimi giorni - si legge sul giornale locale -sono attesi contatti con gli agenti di Dodo e Fortini, due situazioni contrattuali da monitorare con attenzione: entrambi hanno scadenza fissata al 2027 e rappresentano asset che la società non intende disperdere.