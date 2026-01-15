Paratici piomba alla Fiorentina: forza data a Vanoli, i big non si muovono. Poi due obiettivi

In attesa della presentazione di Fabio Paratici come direttore sportivo della Fiorentina, carica che assumerà a partire dal 4 febbraio (come precisato da comunicato ufficiale del club toscano), la voglia dell'ex dirigente della Juventus di chiudere definitivamente il capitolo Tottenham per voltare pagina e avventurarsi alla Fiorentina è tanta. Al pari del suo ritorno in Italia.

Nella dirigenza viola assumerà il controllo dell’area tecnica, con Roberto Goretti suo braccio destro. E darà seguito alla rivoluzione di mercato nel mese di gennaio, tra strategie, colpi centrati e non solo. L'obiettivo è lasciare la sua impronta alla Fiorentina. Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, dentro la società si percepisce di aver ingaggiato un uomo forte e in compagnia del suo partner lavorativo Goretti avrebbe già dato forza a Paolo Vanoli in panchina.

Non solo: i vari Gudmundsson, Dodò, Gosens e Kean non si spostano. Ma al tempo stesso ci sarà grande attenzione ai comportamenti dei giocatori e alcuni gesti non saranno più accettati. Mano ferma dove serve. Dopodiché verrà il tempo degli acquisti, mentre Salomon, Brescianini e Harrison sono già della Fiorentina. Restano da individuare una mezzala di qualità e un difensore centrale.

Dopo le dimissione di Daniele Pradè del 1° novembre scorso, la società gigliata si è messa alla ricerca di un nuovo dirigente di spessore che potesse condurre il mercato con Roberto Goretti e la scelta è caduta sull'uomo mercato del Tottenham, ex Juventus e Sampdoria. Goretti continuerà nel suo ruolo attuale fino all’arrivo fisico di Paratici, poi proseguirà comunque insieme al nuovo e futuro diesse.