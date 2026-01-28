Ufficiale
Sudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club
Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Sudtirol. Di seguito il comunicato del club altoatesino:
"Alessio Cragno è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol. Il portiere classe 1994 ha sottoscritto con il club biancorosso un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2026.
All’FCS Cragno vestirà la maglia numero 22.
L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Alessio Cragno e gli augura le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia biancorossa".
