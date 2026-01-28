Niente ritorno in Serie A per Diego Coppola: il centrale approderà al Paris FC

Diego Coppola cambia maglia e si trasferisce in Francia. Il difensore classe 2003, passato la scorsa estate dall'Hellas Verona al Brighton a titolo definitivo, ha trovato l'accordo con il Paris FC per rilanciarsi in Ligue 1. L'operazione è stata confermata dal giornalista Matteo Moretto.

Poco spazio in Premier, serve continuità

L'avventura inglese di Coppola non è decollata come sperato. Il centrale italiano ha raccolto soltanto 9 presenze stagionali con i Seagulls, finendo ai margini delle rotazioni di Fabian Hürzeler poi. Una situazione che ha spinto il giocatore a cercare una nuova destinazione dove poter ritrovare minutaggio e centralità nel progetto tecnico. Nelle scorse settimane il nome di Coppola era circolato negli ambienti di Milan e Fiorentina, entrambe alla ricerca di rinforzi difensivi. Le due società italiane avevano sondato il terreno per un eventuale ritorno in Serie A del giocatore.

Destinazione Paris FC

Alla fine ha prevalso la soluzione francese. Il Paris FC, neopromosso in Ligue 1 e a caccia di profili giovani ma già pronti per la massima divisione, ha accelerato nelle ultime ore chiudendo l'accordo con il Brighton. Per Coppola si apre ora la possibilità di mettersi in mostra nel campionato transalpino, dove potrà giocare con maggiore regolarità e continuare il proprio percorso di crescita lontano dai riflettori della Premier League.