Camarda si opera oggi, tre colpi in entrata per il Parma: le top news delle 13

Doppio colpo a Parma, dove ieri sera sono arrivati Hans Nicolussi Caviglia e Franco Carboni. I due giocatori hanno iniziato stamani fa le visite mediche di rito, in vista della firma dei rispettivi contratti con il club ducale. Nicolussi Caviglia, che ha giocato nella Fiorentina nella prima parte del campionato, si trasferisce in gialloblù dal Venezia a condizioni leggermente diverse rispetto al prestito concordato con i viola. L’ex Juve arriva a Parma sempre in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, ma con nuovi paletti necessari per far scattare l'acquisto a titolo definitivo. Niente più presenze, ma il risultato di squadra: l’obbligo di riscatto scatterà in caso di salvezza della squadra di Cuesta. Anche Franco Carboni è protagonista di un trasferimento simile: il difensore ha giocato la prima metà di stagione a Empoli, in prestito dall’Inter, e arriva a Parma sempre in prestito, con diritto di riscatto in questo caso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, è fatta per l'arrivo di Nesta Elphege, attaccante classe 2001 del Grenoble, club che milita in Ligue 2. In carriera vanta 37 presenze e 14 gol con lo Chamois Niortais FC, 29 match e 4 reti con il Grenoble Foot 38, 10 incontri e 9 centri con lo Chamois Niort B, 5 apparizioni con lo Sporting Club Setois e una gara con il Tours FC.

Un'assenza dell'ultima ora per Gian Piero Gasperini. La Roma domani sera scenderà in campo ad Atene per sfidare il Panathinaikos nell'ultimo turno della "fase campionato" di Europa League. Un successo garantirebbe ai giallorossi di passare direttamente agli ottavi di finale della competizione, altrimenti dovranno passare attraverso i playoff. Il tecnico giallorosso in mattinata ha reso noto l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione e fra gli assenti figura anche Evan Ferguson. L'attaccante irlandese è stato esentato dalla sfida per un problema fisico. Si tratta di un riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra accusato ad inizio mese. Le sue condizioni saranno da monitorare con la speranza che possa essere a disposizione per il prossimo match di campionato contro l'Udinese lunedì sera.

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Omri Gandelman, parlando anche della sessione di trasferimenti invernale: "Consideriamo il mercato in entrata definitivamente chiuso, contrariamente a quello in uscita. I calciatori che ci chiederanno di andare via perché hanno giocato poco o niente, li lasceremo partire alle giuste condizioni. L'organico è al completo, non abbiamo le intenzioni di rimpiazzare eventuali uscite".

Arrivano ulteriori aggiornamenti da casa Lecce sulle condizioni di Francesco Camarda: il giovane centravanti si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra. Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, si legge nel sito ufficiale, il Lecce, ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico. Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato: Camarda non rientrerà al Milan dal prestito, ma rimarrà in giallorosso alla corte di Eusebio Di Francesco.