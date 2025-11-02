Parma-Bologna, le formazioni ufficiali: out Cutrone, gioca Benedyczak. Lucumì titolare
Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Bologna, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Ecco gli schieramenti scelti dagli allenatori Cuesta e Italiano.
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Keita, Ordonez; Benedyczak, Pellegrino.
Allenatore: Carlos Cuesta
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano
