Torino, Abate: "Poco energici negli ultimi trenta metri. Il Cholo è un leader"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Lecce in casa: "I ragazzi ci tenevano a vincerla, ma è stata un partita equilibrata, sporca. Poco energici negli ultimi trenta metri nel primo tempo, nel secondo abbiamo avuto anche l'occasione per vincerla".

Sul gol c'è stato un calo?

"E' un aspetto psicologico. Per dieci minuti ci siamo abbassati sotto la linea della palla e potevamo stare più attenti sapendo che era un mancino. I ragazzi hanno reagito provando poi a vincerla".

E' un buon punto per il Torino?

"Sono partite particolari dove hai tanto da perdere e ogni tanto le perdi. C'è rammarico perchè ci tenevamo a vincerla".

Serve di nuovo riaccendere la scintilla del tifo?

"Nel giro palla abbiamo fatto bene, non era facile entrare verticalizzando a casa. Siamo usciti bene dalla pressione; dove siamo mancati è stato negli ultimi trenta metri dove abbiamo fatto pochi attacchi corti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

Come giudichi la prova di Simeone?

"Il Cholo è un combattente, un leader. La sosta arriva al momento giusto, dobbiamo recuperare benzina e infortunati".

Qual'è il concetto che ribadirà ai ragazzi in questi quindici giorni?

"Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e, come dico sempre, pretendere di più da noi stessi perchè è nelle nostre corde".