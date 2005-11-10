Parma-Bologna si gioca al VAR: rigore per i ducali, Sierro fa 1-2
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:43Serie A
autore Simone Lorini
07.11.2026 19:43Serie A
Il Parma giocherà gli ultimi dieci minuti all'assalto dopo il gol dell'1-2 di Sierro
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Ancora VAR protagonista al Tardini: ennesima decisione corretta all'arbitro Zufferli, per concedere stavolta un calcio di rigore al Parma, per fallo (evidente solo al replay) di Vitik nei confronti di Fabbian. Dal dischetto Vincent Sierro realizza il suo primo gol con la maglia crociata.
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