Parma, Oristanio: "Cuesta trasmette energia positiva. Salvezza? Pensiamo un passo alla volta"

Voglia di dimostrare il suo valore. Gaetano Oristanio vuole riprendersi il Parma. L'attaccante è reduce da infortunio agli adduttori, ormai alle spalle, e nelle ultime settimane è tornato in campo. Un periodo non facile, racconta il giocatore all'edizione odierna della Gazzetta di Parma, in cui il ragazzo avrebbe voluto aiutare la squadra sottolineando come la cosa più bella sia quella di vivere gli allenamenti insieme al gruppo e attendere la partita. "Adesso non voglio pensare più a quel che è stato in precedenza" taglia corto.

Il classe 2002 poi ha parlato del tecnico Carlos Cuesta sottolineando come sia tutto chiarito dopo la sostituzione a Pisa pochi istanti dopo essere entrato. Oristanio precisa come sia comprensibile per un giocatore rimanerci male nell'immediato ma poi, dopo una riflessione, si comprendono le ragioni per cui è stato effettuato il cambio. "Con Cuesta mi trovo bene: è una persona che trasmette energia positiva, con lui ho un rapporto onesto e trasparente" ha proseguito.

E sabato al "Tardini" ci sarà lo scontro diretto contro la Fiorentina. Una partita importante come tutte quelle che ci sono in campionato: "Sappiamo bene che ogni partita vale molto per la classifica e può fare la differenza. Noi dobbiamo ragionare un passo alla volta, senza fare troppi calcoli ma badando alla sostanza".