Parma, Circati: "Partite negative come Atalanta e Juventus capitano nel calcio"

Alessandro Circati, difensore del Parma, ha parlato a DAZN dopo lo 0-0 sul campo della Fiorentina nella partita domenicale delle ore 15 della 28^ giornata di Serie A: "Affrontiamo ogni partita provando a vincerla, poi non succede sempre. Oggi ci siamo presi il punto e ce lo portiamo a casa, è un mattoncino verso il nostro obiettivo".

Quali le principali difficoltà che vi aspettavate?

"Conosciamo bene la Fiorentina, squadra molto forte, di palleggio e con singoli forti nell'uno-contro-uno. Difensivamente abbiamo fatto esattamente quanto preparato".

Quando è che vi siete imposti in questo campionato?

"Per me è sempre stato un percorso di crescita, siamo migliorati partita dopo partita. Ci sono stati periodi di partite negative, penso per esempio ad Atalanta e Juventus, ma sono cose che capitano nel calcio. Il percorso di crescita però è stato graduale".

Siete riusciti a non sentire l'assenza di Bernabe.

"Aveva un fastidio da qualche settimana e non si sentiva bene, per questo è rimasto a casa".