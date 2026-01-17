Parma, contro il Genoa con Corvi o Rinaldi? La risposta di Cuesta in conferenza stampa

Nel corso di Napoli-Parma, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta ha spiazzato tutti lanciando come titolare Filippo Rinaldi, sulla carta il quarto portiere in rosa. Prestazione eccellente del 23enne, che contende a Edoardo Corvi la maglia da titolare nella partita contro il Genoa. Ecco le parole dell'allenatore in conferenza stampa:

Corvi o Rinaldi? Ha altre novità?

"Sapete che lo scoprirete domani in campo. Sappiamo che la squadra è pronta, tutti i giocatori si stanno allenando molto bene. Le scelte sono difficili da fare, è senza dubbio una cosa molto positiva, significa che c'è competitività e crescita. C'è quell'attenzione e quell'agonismo che portano ad alzare il livello. Siamo fiduciosi e abbiamo la testa focalizzata su domani".

Cosa ne pensa della gestione dei portieri?

"Facciamo le scelte che consideriamo giuste. Osservo e consulto il parere di esperti. Ho al mio fianco persone davvero qualificate. Poi faccio le scelte legandomi a ciò che sento che è giusto. Questo vale per tutti i giocatori".