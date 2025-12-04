Parma, Benedyczak: "Andremo a Pisa per vincere, è la partita più importante"

Non è bastato il ritorno al gol di Adrian Benedyczak al Parma. Al Dall'Ara i ducali sono usciti dal campo 2-1, eliminati dalla Coppa Italia. Queste le parole dell'attaccante polacco al termine della sfida ai microfoni di Mediaset: "Ogni partita proviamo sempre a fare delle buone cose, oggi il Bologna in avvio ci ha lasciato un po' di spazi. Per me è perfetto, mi piace attaccare la profondità, siamo riusciti a creare tante situazioni da gol".

Adesso la testa torna al campionato, vi aspetta il Pisa:

"C'è delusione ma non dobbiamo pensare più di tanto, dobbiamo rimetterci al lavoro. Ora dobbiamo recuperare e da domani prepariamo la sfida contro il Pisa che è la partita più importante perché è uno scontro diretto. Ci prepareremo bene e andremo lì per vincere”.