Parma, Corvi: "La Juventus si prepara da sola. Atalanta? Ripartiamo dai nostri errori"

Edoardo Corvi, portiere del Parma, ha parlato a margine dell'evento dedicato alla memoria dell'ex ducale Renzo Cavallina, la cui storia è collegata anche alla Giornata della Memoria, visto il suo soggiorno forzato in un campo di prigionia in Germania.

Di seguito le principali dichiarazioni di Corvi, raccolte da ParmaLive.it, con l'estremo difensore che riparte proprio dalla figura di Cavallina e da cosa si provi a vivere eventi del genere: "Ci insegnano a rimanere umili, a ricordare anche queste persone che hanno fatto la storia. Renzo era una persona che non ha mai mollato, ci dobbiamo impegnare anche per loro. Siamo fortunati a vivere in un periodo così e il loro segno". Da anni tra l'altro il Parma lotta contro le discriminazioni: "Sì, e siamo tutti sulla stessa linea. Sono felice di far parte di un club come questo".

Adesso sulla strada del Parma si para la Juventus. E Corvi ne parla così: "Sono partite che si preparano da sole. Sono di un’importanza unica, tutte sono importanti però. Siamo sereni, cerchiamo di regalare una gioia ai nostri tifosi in casa. Quella di Bergamo è stata una partita tosta ma ci sono anche state cose positive da cui ripartire. Possiamo imparare dai nostri errori per fare meglio".