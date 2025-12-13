Parma, Corvi: "Siamo dispiaciuti, il calcio sa essere spietato"

Il Parma cade clamorosamente al Tardini, sconfitto 1-0 dalla Lazio nonostante la doppia superiorità numerica. Queste le parole di Edoardo Corvi ai microfoni di DAZN:

Partita difficile da commentare e spiegare. Sopra di due uomini vi è bastata una ingenuità

“Ci dispiace per come sia andata. Avremmo potuto regalare una gioia ai nostri tifosi. Sono partite difficili da analizzare, il calcio sa essere spietato. L’unica cosa che ci vuole ora è equilibrio, analizzando gli errori e migliorando giorno dopo giorno”.

Ti strappa un sorriso aver fatto una grande partita? Quanta emozione hai ogni volta che scendi in campo?

“Per me ogni volta che scendo in campo con la maglia della mia città è un orgoglio, oggi anche con la fascia da capitano nel secondo tempo. Da bambino entravo in questo stadio, facevo il tifo e guardavo le partite. Ora essere protagonista è inspiegabile, un sogno”.

A livello mediatico si parla tanto di cercare un sostituto di Suzuki, cosa ne pensi?

“Io lavoro e cerco di migliorare dopo giorno, facendomi trovare pronto”.