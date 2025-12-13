Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"

Ezio Capuano, tecnico del Giugliano ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Benevento. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del mister dei campani raccolte da TuttoC.com:

Sulla situazione della squadra: ''E' un periodo negativo sotto tutti gli aspetti anche se non cerco mai alibi. Abbiamo tante mancanze non ultime due situazioni che si sono verificate proprio oggi. Abbiamo sette-otto giocatori fuori che erano in campo sempre. Non ci fasciamo la testa. Ho dei ragazzi intelligenti e domani scenderanno in campo giocatori che non hanno magari minutaggio ma che giocheranno sicuramente una partita stimolante contro una squadra faraonica con una cornice di pubblico importante. L'avversario lo conosciamo bene. Il Benevento ha una rosa di altra categoria"

Su Nepi e Russo: ''Non capisco la domanda su questi due giocatori. L'allenatore ha il diritto e dovere di fare delle scelte ma non mi pare che Nepi o Russo non abbiano mai giocato. Gioca chi merita e in base alle scelte che faccio. Il Giugliano è una buona squadra e un buon gruppo e tutti sanno che possono giocare in base a quello che vedo"

Sul modulo da utilizzare in base al contesto attuale: "Il Giugliano ha fatto sempre grandi prestazioni salvo la sfida di sabato scorso contro l'Altamura dove ho visto poco carattere e voglia. Nelle altre partite abbiamo sempre fatto bene e abbiamo perso per episodi figli di nostri errori e per dettagli. Al di là dei moduli è importante stare in campo con la voglia di fare bene. Il Giugliano farà la sua partita anche domani sperando in qualche episodio anche a nostro favore. E' un periodo di grande difficoltà e il risultato è l'unico comune denominatore. Dobbiamo cercare di uscirne fuori con le nostre caratteristiche. Noi dobbiamo mettere intanto dieci giocatori in movimento poi il modulo lo vedremo".

Su De Rosa: ''L'allenatore quando vince non ha mai meriti e quando perde ha solo demeriti. Io cerco di fare delle scelte in base a quello che vedo. Io mi soffermerei sul collettivo. Ho un gruppo straordinario che lavora con grande abnegazione. Io non cerco mai scuse e difendo questa rosa perchè mettono tanta determinazione in tutto. Domani sono convinto che faremo una grandissima prestazione nonostante tutte le difficoltà che sappiamo".