Cagliari, Pisacane: "Buona partita, ma ci vuole più ferocia. Palestra si deve isolare"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match perso 2-1 contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra del genere in fiducia anche nel primo tempo la squadra ha sofferto in transizione quando la marcatura su Lookman era un po' allentata, l'Atalanta poteva fare 4-5 gol. Nel secondo cambiando la marcatura la squadra non ha più sofferto, sono soddisfatto perché la squadra continua nel suo processo di crescita, a loro chiedo di divertirsi ma anche quella ferocia mancata sul secondo gol".

Palestra è stato decisivo per bloccare Lookman?

"Marco l'ha tenuto bene, mentre nella prima frazione anche se Zappa faceva di tutto per fronteggiarlo spesso si ritrovava distaccato dalla marcatura e Lookman ci creava dei problemi. Nel secondo tempo Marco l'ha tenuto molto bene nei duelli".

Svuotare la pressione sugli attaccanti è stata la chiave?

"Non abbiamo preparato la partita per svuotare l'area di rigore, lo scambio fra Folorunsho ed Esposito permette di occupare la posizione lasciata dal singolo. La squadra si è mossa in base a come ci venivamo a prendere e lo ha fatto in maniera egregia. Il gol è di pregevole fattura, dispiace perché ne abbiamo presi due a difesa schierata. Ci vuole una ferocia diversa in marcatura".

Palestra va protetto a livello mediatico?

"Se parliamo da un un punto di vista di generazioni, è meglio che non ascolti. Poi è normale che i ragazzi di oggi vivono di stimoli e magari gli fanno anche bene le attenzioni, io però resto della mia idea e ritengo che lui si debba isolare analizzando sempre la cosa negativa".