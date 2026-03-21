Parma-Cremonese, le formazioni ufficiali: Giampaolo sceglie la coppia d'attacco Bonazzoli-Sanabria
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Sfida salvezza tra Parma e Cremonese al Tardini, con Marco Giampaolo all'esordio sulla panchina dei grigiorossi. Pochi cambi di formazione per Carlos Cuesta, che si affida ancora una volta al tandem d'attacco formato da Strefezza a Pellegrino.
Dall'altra parte il neo allenatore dei lombardi dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-3-1-2, con Vandeputte alle spalle della coppia d'attacco Bonazzoli-Sanabria. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ondrejka, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
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