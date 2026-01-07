Parma, Cuesta ammette: "Volevamo attaccare di più, ma l'Inter è molto, molto forte"

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro il Parma dai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa è mancato?

"Sicuramente il fatto di poter arrivare di più nell'area avversaria. Nel primo tempo siamo stati abbastanza bassi nel costruire, nella ripresa abbiamo provato ad alzare il baricentro. Loro sono una squadra molto, molto forte, quando trovano spazi hanno ancora più occasioni. Lì non siamo riusciti ad essere più presenti nell'area avversaria per pareggiarla".

L'Inter vi ha messo in difficoltà con quel pressing?

"Loro sono abbastanza aggressivi nella riconquista, è difficile a volte avere giocatori a fianco per la gestione della palla, sarà un aspetto da migliorare nel lavoro settimanale".

Su cosa avete puntato?

"Abbiamo provato a giocare con le nostre forze, cercando di non lasciargli spazi e provando a sfruttare al massimo il fatto che loro, essendo aggressivi, lasciavano spazi. Non siamo riusciti a concretizzare e questo fa la differenza in certe partite".

Aveva visto l'occasione in cui è stato fermato un potenziale contropiede in 3 contro 3 per un fuorigioco inesistente?

"Il calcio alla fine è un gioco nel quale tutti quelli che ne fanno parte fanno errori. A volte capita anche a chi dirige".