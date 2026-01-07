Parma, Cuesta: "Coraggio e personalità, dobbiamo saper gestire i momenti"

Nel pre gara di Parma-Inter, l'allenatore dei crociati Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN dal Tardini. Queste le sue dichiarazioni a ridosso del match: "Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, giocare molto bene per me significa attaccare bene quando abbiamo la palla, saper gestire i momenti in cui non ce l’abbiamo ed essere solidi e squadra, saper gestirli con maturità e lucidità".

La qualità che avete sviluppato vi può essere sufficiente oggi per fare risultato?

"Quello che abbiamo fatto è sempre stato adattato alle caratteristiche dei giocatori che avevamo a disposizione, in questo caso avere giocatori che ci hanno permesso di giocare tra le linee, dietro le punte o sulle fasce ci ha permesso di avere maggior qualità offensiva, se basterà o meno non lo so, ma quello che proveremo è fare il massimo possibile. Proveremo a creare occasioni, di concretizzare le occasioni, ma allo stesso modo sappiamo di incontrare una squadra molto forte costruita per vincere e dominare le partite. Dovremo avere tanta organizzazione e gestire i momenti in cui non avremo la palla e non riusciremo a fare la partita che vogliamo".

Qual è il punto meno forte dell’Inter?

"Noi dovremo avere il coraggio e la personalità per fare la partita che vogliamo fare e pensiamo che più siamo capaci ad avere la palla vicino la porta, più è facile fare gol. Quindi sappiamo che non sarà semplice, l’Inter è una squadra tanto aggressiva che pressa molto e non sarà facile trovare gli spazi e le occasioni, non sarà facile costruire con frequenza ma quando avremo quella possibilità dovremo essere lucidi".

Ci dice qualcosa in più su Sørensen?

"Ha tante capacità di inserimento, tantissima capacità di creare volume e quantità e ora sta aggiungendo qualità, ha anche tanta capacità di inserimento. Questo processo di crescita della squadra permette anche a lui di sfruttare al massimo le sue capacità. Poi è anche un giocatore di squadra, fa tantissimo e aiuta i compagni, ci dà una grandissima mano".